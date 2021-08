Com apresentação de Linn da Quebrada, festival CoMA lança podcast

(crédito: Carolina Viana/Divulgação)

Com a impossibilidade do entretenimento presencial, o festival brasiliense CoMA lançou, neste mês de agosto, o podcast Laboratório de mundo, precedendo a próxima edição do evento. Ao longo de oito episódios, a apresentadora Linn da Quebrada, acompanhada por diversos convidados, debate assuntos considerados urgentes para a sociedade, buscando inspirar os ouvintes a serem agentes transformadores no mundo.

“Devido à pandemia, não fazia mais sentido nós ficarmos pensando com a mentalidade de festa, festival, celebração de qualquer coisa, né?”, relembra Diego Marx, um dos sócios do CoMA, sobre o processo de criação do podcast.

“Primeiro nós paramos para observar o que estava rolando e, depois, surgiu a ideia de conversarmos com diferentes mentes da sociedade, com pessoas diversas, pensamentos diferentes e etc. sobre questões que a gente julgava importantes”, explica. O podcast, além de promover reflexões sobre autocuidado, diversidade e descolonização de afetos, tem buscado preparar um cenário melhor para o mundo pós pandêmico.

“A elaboração do projeto começou com a ideia de formatarmos um podcast e, a partir disso, reunimos um ‘conselho’ de várias áreas que se relacionavam com os pilares do Festival CoMA - consciência, música e arte -, como a de sustentabilidade, de cosmovisões diferentes, etc. para definir então quais seriam os temas mais interessantes de serem debatidos”, afirma Diego Marx.

“[No podcast] Levantamos um debate, um questionamento sobre coisas que partem de crenças velhas, coisas que a gente não precisa mais carregar, que não tem mais tanta necessidade de serem defendidas e que, provavelmente, só atrapalham o nosso caminho”, complementa.

Por ter protagonizado um dos momentos mais emblemáticos da história do festival na edição de 2018, Linn da Quebrada foi prontamente cogitada para a apresentação dos episódios. “Ela é muito inteligente, tem uma das mentes mais transparentes e é muito afiada mesmo, a Linn está sempre pronta para olhar para as perguntas, refletir sobre as questões, ela tem um ponto de vista muito único e sabe usar isso muito bem”, elogia Marx.

Com a artista no comando da atração e três episódios já publicados, Laboratório de mundo tem sido muito bem recebido pelo público-alvo. “Desde o início não almejamos que o podcast viralizasse ou que viesse a ser um ‘grande acontecimento’, até porque são conversas sobre temas muito profundos, mas ele tem repercutido muito bem. Ele atinge profundamente as pessoas que se dispõem a ouvir o que está rolando ali em cada conversa”, comemora.

Enquanto não é possível prever a volta do festival CoMA, o podcast Laboratório de mundo ainda irá ao ar nas próximas cinco quintas-feiras, contando com a presença de nomes como Luedji Luna, Teresa Cristina, Giovanna Nader, Fióti e Nathaly Dias.



*Sob supervisão de Nahima Maciel