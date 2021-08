Paulo Rafael, lendário guitarrista de Alceu Valença, morre aos 66 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (23/8), no Rio de Janeiro, o guitarrista e produtor musical pernambucano Paulo Rafael. De acordo com familiares, o músico estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde morreu por conta de complicações causadas por um câncer no fígado.

Natural de Caruaru, o guitarrista iniciou a carreira na década de 1970 em Recife, como integrante da banda Ave Sangria. O grupo se tornou emblemático por misturar rock psicodélico com músicas regionais nordestinas. Logo se tornou um dos principais nomes da cena local, no movimento contra-cultural conhecido como Udigrudi.

Referência na guitarra, Paulo Rafael teve participações em projetos de artistas consagrados como Zé Ramalho, Lula Côrtes, Zé da Flauta, Geraldo Azevedo, Lobão e Elba Ramalho. Contudo, a parceria mais famosa foi com o cantor Alceu Valença, músico com o qual trabalhou por mais de 40 anos.

O músico tinha 66 anos e deixa esposa, filha e neta. A família informa que o velório está previsto para a manhã desta terça-feira (24/8) no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. O corpo será cremado em cerimônia prevista para às 13h do mesmo dia.