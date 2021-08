CB Correio Braziliense

(crédito: Marisa Monte/Divulgação)

Nesta quarta-feira (25/8), os fãs da Marisa Monte poderão desfrutar de seu mais novo trabalho. A partir das 19h, a cantora divulgará o videoclipe da música A língua dos animais, canção composta pela cantora em parceria com Arnaldo Antunes e Dadi.

Com direção de Eduardo Souza e Batman Zavareze, o vídeo é uma animação inspirada na série de pinturas Portas, da artista carioca Marcela Cantuária. O vídeo estará disponível no seu canal oficial no YouTube.

Lançado no início de julho, A língua dos animais é uma das 16 canções do álbum Portas, o mais recente trabalho de inéditas desde O que você quer saber da verdade, lançado em 2011. Com produção de Marisa Monte, o disco também conta com participação de Seu Jorge, Chico Brow e Marcelo Camelo.

Ouça a seguir a versão digital de Portas: