Alexa Nikolas, ex-atriz da Nickelodeon, acusa ex-marido de abuso sexual

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Alexa Nikolas, a Nicole Bristow da série Zoey 101, entrou com processo contra o ex-marido, Michael Milosh, o acusando de perseguição quando ela ainda era menor de idade, agressão sexual e manipulação para ela se casar com ele.

Segundo informações do site TMZ, a atriz, que hoje está com 29 anos, alega que o músico do grupo pop Rhye, "se aproveitou da inocência de uma fã menor [de idade] para manipulá-la e coagi-la a sucumbir aos seus repetidos ataques sexuais". Alexa relata que a relação com o artista se iniciou quando ela tinha 16 anos e ele, 33.

Ela afirma que, à época, procurou Michael nas redes sociais para participar das gravações do filme Children of the corn, recebendo uma resposta positiva imediata. Mas logo os assuntos entre eles se tornaram de cunho sexual. Após ela completar 18 anos, os dois se conheceram e nessa época teriam começado os abusos sexuais, segundo ela.

Alexa afirma que, entre 2010 e 2011, Michael a coagiu para filmar um ato sexual. Depois, a atriz descobriu que parte do áudio foi usada no álbum Jetlag. Ela afirma que a música Don't call it tem a voz dela gritando "não" no fundo.

No documento é apontado ainda que Alexa aponta que Michael a convenceu de se casar com ele para que pudesse ter a possibilidade de conseguir o green card. Em 2012, os dois se casaram, mas se separam quatro anos depois. No entanto, os papéis do divórcio foram assinados apenas em 2019.