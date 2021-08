Mostra traz filmes e trilha sonora executada ao vivo para o CCBB

CB Correio Braziliense

Devido ao grande sucesso, Cinema Urbana – Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura programou mais duas sessões gratuitas ao ar livre, nos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, neste fim de semana. No sábado (28/08), às 19h, será exibido o clássico Metrópolis, de Fritz Lang, com trilha sonora executada ao vivo e composta pela banda Passo Largo. No domingo (29/08), duas sessões com os curtas assinados por diretores de Brasília serão intercaladas pelo show da cantora e compositora Natália Pires, a partir das 18h30.

A programação é composta por filmes que integram a mostra competitiva de curta-metragem, como Luis Humberto: olhar possível, com registro da vida e obra do brilhante fotógrafo e fotojornalista, recentemente falecido, e O ínterim, que traça um retrato afetivo de Brasília fazendo uso de imagens de arquivos domésticos.

A atração musical de sábado é a banda Passo Largo, que vai executar, ao vivo, a trilha sonora de Metrópolis. O trio, formado por Marcus Moraes (guitarra), Vavá Afiouni (baixo) e Thiago Cunha (bateria), criou a trilha inédita para o filme em 2014 e a música só foi apresentada uma única vez.

No domingo, a cantora, compositora e percussionista Natália Pires é acompanhada de Larissa Umaytá (percussão), Léo Araújo (violão) e Haniel Tenório (trompete). A musicista apresentará um repertório formado por músicas consagradas ligadas ao universo das religiões afro-brasileiras e canções autorais. Antes e depois do show, serão exibidos títulos como Menina de sessenta, de Jimi Figueiredo, e Cão maior, de Filipe Alves.

Unindo cinema e arquitetura, o Cinema Urbana segue até 5 de setembro. Não é necessário reserva de ingressos, mas o local estará sujeito à lotação. O CCBB recomenda que os espectadores levem cangas e cadeiras, já que as projeções acontecem nos jardins.

Cinema Urbana - Mostra Internacional de Cinema e Arquitetura

28 e 29 de agosto, 19h e 18h30, respectivamente, nos jardins do CCBB. Gratuito.