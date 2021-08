Dez filmes estreiam hoje em Brasília, com opções para todos os espectadores

RD Ricardo Daehn

A lenda de Candyman está entre os lançamentos que o público confere a partir de hoje - (crédito: Warner/Divulgação)

Há muito tempo, o cardápio de cinema da capital não estava tão recheado. No mesmo dia, hoje, 10 filmes têm estreia em Brasília. Produções premiadas, exames de realidade social, animação descompromissada e filmes com elementos de passado que dão um norte a dramas e clima de terror estão nos diversificados atrativos. Confira!

A lenda de Candyman

Com produção de Jordan Peele (Corra!), o terror assinado por Nia DaCosta coloca os atores Yahya Abdul-Mateen II e Teyomah Parris no centro da ação. Eles são, respectivamente, Anthony McCoy e Brianna, casal envolvido na produção de artes visuais, numa elitizada Chicago. Evocada com regularidade, no passado aterrador da área, uma entidade que traz um gancho no lugar da mão paira como inspiração para obras criativas de Anthony, ao mesmo tempo em que traz desespero para os moradores da região.

Infiltrado

A reunião dos talentos do ator Jason Statham e do irônico tom do diretor Guy Ritchie já rendeu filmes como Revólver e Snatch: Porcos e diamantes. Agora, ambos lidam com o destino de Patrick Hill, homem que perambula com milhões de dólares, pelas ruas de Los Angeles. Integrado à equipe de firma que lida com carros-fortes. Patrick teve o filho morto e está com sede de vingança. O rapper Post Malone e Josh Hartnett completam o elenco.

Homem onça

O diretor Vinícius Reis, conhecido pelos dramas familiares Noite de reis (exibido no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro) e Praça Saens Peña, se aplica em contar a acidentada trajetória de Pedro (Chico Diaz), à beira do processo de privatização, na reestruturação da fictícia empresa estatal Gás do Brasil. Entre a resistência e o descarte de ver todo um passado de sucesso anulado, Pedro não se deixa acuar. Sílvia Buarque e Emílio de Mello estão no elenco integrado ainda por Bianca Byington, intérprete do segundo amor do protagonista, que conquistou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, no recente Festival de Cinema de Gramado.

Pedro Coelho: O fugitivo

Na animação em que o agitado protagonista é dublado por James Corden (de A festa de formatura), que interpreta um coelho, depois de estrelar Cats na telona, excessos de liberdade e rebeldia do protagonista prometem ser aparados. A ação tem início quando o bagunceiro coelho decide se aventurar, rompendo as barreiras dos jardins em que a família dele vive. Da jornada virá a percepção de que é hora de assumir responsabilidades. Will Gluck (da adaptação de Annie) dirige o longa baseado na literatura de Beatrix Potter.

Um animal amarelo

Felipe Bragança, que já exibiu o primeiro filme Não devore meu coração (2017) no Festival de Brasília, com a nova empreitada, Um animal amarelo, conquistou cinco prêmios no Festival de Gramado 2020. Além de melhor filme, o título rendeu Kikito de melhor atriz para Isabél Zuaa, menção especial para o ator central Higor Campagnaro , e melhor direção de arte, além de melhor roteiro. No enredo, Fernando é um artista falido que navega pelas histórias do Brasil e de Moçambique e Portugal, fundados em passados coloniais. Com a persistente memória da postura do avô, que ostentava eternas riquezas, Fernando passa a relativizar a existência dele. O filme tem Sophie Charlotte e Thiago Lacerda no elenco.

A candidata perfeita

A cineasta Haifaa Al Mansour comanda o primeiro longa conduzido por uma mulher da Arábia Saudita. Na trama, uma médica, a cada dia tem momentos de provação, ao atuar numa clínica médica. Empenhada em sobressair numa sociedade apinhada de homens opressores, a médica, ao acaso, se vê candidata a cargo de secretária municipal. Diligente em remexer em papéis da tradicional estrutura social, ela passa a reivindicar maior espaço para as mulheres.

Edifício Gagarine

Dirigido por Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, o longa trata da influência arquitetônica no estilo de 370 famílias moradoras do Cité Gagarine (nas cercanias de Paris). Filme selecionado para o Festival de Cannes 2020 e para o Festival Varilux de Cinema Francês, mostra o adolescente Youri, que cultiva o sonho de ser astronauta (vale a lembrança de que, em 1963, o astronauta Iuri Gagarin inaugurou o condomínio do filme), e se empenha em evitar a demolição do prédio.

Lamento

Atração da Mostra Territórios do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 2019, o longa assinado por Diego Lopes e Claudio Bitencourt entra em circuito de exibição. Um hotel à beira da falência é administrado por Elder (Marco Ricca), afundado em dependências químicas, e que coloca em risco a herança de prosperidade do pai. No caminho das lembranças e dos delírios de Elder está a garota de programa Letícia (Thaila Ayla). A veterana Ilva Niño (da novela Roque Santeiro) integra o elenco.

Encarcerados

Diretor de filmes como Jorge Mautner: O filho do Holocausto (2012) e Outras estórias (1999), Pedro Bial une o talento com Fernando Grostein Andrade (recentemente no comando de Abe, estrelado por Seu Jorge) para relatar a realidade de oito prisões de São Paulo. Em foco o cotidiano de ex-detentos e de agentes penitenciários, além de episódios históricos como o massacre do Carandiru, que totalizou 111 mortes.

Jogo do poder

O premiado diretor Costa-Gavras retrata parte do desgaste do dia a dia do ministro das finanças grego Yanis Varoufakis que, há seis anos, esteve no olho do furacão da crise financeira grega. Economista na trama, Yannis (interpretado por Christos Loulis) não tem perícia na arena política, e se vê afundado em reuniões tensas e definitivas comandadas por representantes da União Europeia.