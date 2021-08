O efeito AndrÃ© Vianco

P » Pedro Ibarra*

Depois de quatro anos, André Vianco se aventurou em mais uma história de terror e apresenta ao público o audiolivro Ao meu redor. A nova obra do autor, muito conhecido pelos enredos sombrios, é uma parceria com o streaming de audiobooks Storytel.

“É uma história André Vianco”, conta o autor sobre o mais novo trabalho. O livro acompanha Teodora, uma policial civil corrupta, e sua

irmã Jéssica, em uma noite dentro de um carro onde as duas passam por uma viagem alucinógena de iboga 7, uma variante da droga real ibogaína, criada pelo autor para a história. Dopadas, as duas conseguem ver e se comunicar com mortos. O motivo é descobrir onde uma traficante assassinada teria guardado todo o próprio dinheiro. “É uma história de terror, fantasma para todo lado, mas no final é o reencontro dessas duas irmãs”, explica André.

O autor estudou a iboga, planta com propriedades alucinógenas, porém usada para fins medicinais desde rituais africanos antigos. O composto ibogaína, criado a partir da planta, mas Vianco cria então a Iboga 7, uma droga que possibilita as personagens a interagirem com quem já morreu. “Um passeio pitoresco, muito difícil de etiquetar”, afirma o escritor. Segundo ele, o enredo é um prato cheio para quem gosta do sombrio, mas, também, devido ao caráter medicinal da iboga, é uma jornada sobre cura.

André Vianco acredita muito no novo livro e se interessa pela ideia de colocar a sua literatura em outras plataformas. “A partir da última década, a gente vê as plataformas de entretenimento se transformando bastante, e numa velocidade cada vez mais vertiginosa. Mas o que as pessoas buscam nas histórias é a emoção, e a emoção não muda nesse meu novo livro”, destaca o escritor. “A plataforma que não muda é lágrima, é melodramático, mas é real”, completa.

O escritor acredita que, depois de quatro anos, o que escreveu em Ao meu redor apresenta mais maturidade — uma outra fase da própria escrita. “É possível ver uma história madura, tanto na parte técnica quanto no questionamento e na essência”, pontua Vianco. “Escrever carrega quem eu sou, carrega a minha essência. Não tem jeito, o meu leitor fiel, que lê todas as minhas obras, vai ficar feliz em encontrar essa minha história de terror e em se enxergar também”, complementa.

