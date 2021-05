Bibliotecas reativam empréstimos de livros para o público

CB Correio Braziliense

Os livros que retornam fazem quarentena de 10 dias antes de serem emprestados novamente - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press - 14/1/19)

A partir de segunda-feira (31/5), os empréstimos dos livros da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) e da Biblioteca Pública de Brasília (BPB) foram liberados. As bibliotecas estão fechadas desde o início da pandemia em território brasileiro.

Os locais físicos das bibliotecas continuam restritos para consultas ou estudos no interior dos prédios e estão abertos apenas para retirada ou devolução das obras. Os livros podem permanecer com o usuário por um prazo de 30 dias, com até duas renovações.

Os livros não podem passar por higienização com álcool, por isso, para não danificar o material literário, de um empréstimo para o outro, o livro vai passar por uma quarentena de dez dias (tempo seguro para que não haja mais possibilidade de contaminação).

Na Biblioteca Nacional de Brasília, os empréstimos serão registrados por meio do software de bibliotecas, SophiA Biblioteca. Pelo site ou aplicativo, o usuário poderá consultar as informações da obra, além da disponibilidade.

As reservas estarão separadas nominalmente à espera do usuário. O atendimento para a retirada será a cada 30 minutos, após confirmação de nome na lista de entrada.

No caso da Biblioteca Pública de Brasília, o usuário deve perguntar sobre o acervo e a disponibilidade por meio do e-mail: bibpub312@gmail.com ou pelo WhastApp Business: 3245-5022.

O funcionamento das bibliotecas está sendo feito em regime de horário escalonado: segundas, quartas e sextas, o empréstimo de livros ocorre das 9h às 12h; às terças e quintas, o atendimento será das 14h às 17h.

Os livros da Coleção Popular de Referência e os exemplares identificados com adesivo colorido da Coleção Brasília não estarão disponíveis para empréstimo. Cada usuário pode retirar cinco livros das obras de Coleção Popular, Coleção BNB Geek, os não adesivados da Coleção Brasília e, ainda, obras da Coleção Infantil. Não será permitido o empréstimo de mais de um exemplar do mesmo título.

As obras raras, acessadas por meio de exposições e tocadas apenas por pesquisadores e especialistas credenciados, não estarão disponíveis para visitação e estudo.