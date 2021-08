Série sobre Maradona no Amazon Prime Video vai estrear em outubro

CB Correio Braziliense

(crédito: Amazon Prime Video/ Divulgação)

A série biográfica Maradona: conquista de um sonho, do Amazon Prime Video, ganhou cartaz e data de estreia. A produção estreia em 29 de outubro na plataforma de streaming. A produção gravou cenas em três países: Argentina, Uruguai e México.

Em Maradona: conquista de um sonho, os atores Nazareno Casero , Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt se revezam no papel do esportista em diferentes fases da vida do craque argentino. A série vai retratar desde o início da vida, quando Maradona e os irmãos moravam num bairro pobre e passavam por dificuldades, até o auge da carreira, na Copa do Mundo de 1986. A decadência e o afastamento dos campos também estarão noa série.

Julieta Cardinali , Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje e Peter Lanzani completam o elenco da série.

Diego Maradona é tido por muitos como um dos melhores jogadores de futebol da história, rivalizando com o brasileiro Pelé pelo título de o maior de todos os tempos. O atacante morreu em 25 de novembro do ano passado, na Argentina, após uma parada cardiorrespiratória, aos 60 anos. Maradona se recuperava, em casa, de uma cirurgia na cabeça.