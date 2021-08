Paul Stanley, do Kiss, é diagnosticado com covid-19 e show é adiado

CB Correio Braziliense

Guitarrista e vocalista do Kiss, Paul Stanley foi diagnosticado com covid-19, o que fez a banda adiar o show que ocorreria na última quinta-feira (26/08), em Burgettstown (EUA). Pelas redes sociais, o astro do rock acalmou os fãs afirmando estar se recuperando bem e aproveitou para abafar o rumor de que estaria enfrentando problemas cardíacos.

“Estou bem! Não estou na UTI! Meu coração me permite fazer 41 km de bicicleta todos os dias! Não sei de onde isso veio, mas é absoluta mentira”, diz a publicação do cantor.

PEOPLE!!! I am fine! I am not in ICU! My heart allows me to do 26 miles a day on my bike! I don’t know where this came from but it’s absolute nonsense. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 26, 2021

Segundo outra publicação de Stanley no Twitter, ele sente sintomas de uma gripe comum e o resto da banda e equipe testou negativo para o coronavírus.

O perfil oficial da banda americana no Twitter também se manifestou sobre a situação. Os músicos lembraram que todos, tanto da banda quanto da equipe, estão totalmente vacinados contra a doença. Kiss também explicou como eles “operaram em uma bolha de forma independente para proteger a todos tanto quanto possível em cada show e entre as apresentações."

"O tour também tem um oficial de segurança de protocolo covid-19 na equipe em tempo integral, para todos seguirem de perto todas as diretrizes do CDC (sigla para 'Centers for Disease Control and Prevention')", afirmou a banda no comunicado. A publicação também diz que mais informações sobre as datas dos próximos shows serão divulgadas o mais rápido possível, embora a apresentação de Burgettstown tenha sido a única data afetada pelo diagnóstico de Stanley.

