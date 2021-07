Gene Simmons, do Kiss, fala sobre situação do Brasil: "Políticos idiotas"

VO Victória Olímpio

(crédito: DIVULGAÇÃO/A&E)

Gene Simmons, vocalista da banda Kiss, lamentou sobre a situação da pandemia de covid-19 no Brasil e a maneira como o governo está lidando com a situação. Em coletiva de imprensa realizada para divulgar o documentário Kisstory, no canal A&E, o músico, de 71 amos, afirmou que os políticos costumam ignorar a ciência, o que atrapalha salvar vidas.

"A situação brasileira é desesperadora, um grande problema, porque misturam política com ciência e, como resultado, se tem um monte de porcaria. É uma situação seríssima, por favor, se vacinem e não escutem políticos idiotas. Escutem a ciência, e não deixem de se imunizar com duas doses. Muita gente pode morrer porque um político disse que a vacina é de mentira".

A banda precisou adiar ou cancelar uma série de shows devido a pandemia. Com a retomada do setor artístico internacional, o Kiss anunciou que voltará aos palcos ainda neste ano com a turnê End of The Road. Shows pela América do Norte, Europa e América do Sul estão confirmados, incluindo algumas apresentações no Brasil, em outubro.

"O mundo ainda não está seguro. Mas está mais seguro do que era no auge da pandemia. Quando formos sair por aí, seremos muito cuidadosos. Todo mundo na turnê estará vacinado, usando máscaras e lavando as mãos por 30 segundos pelo menos", pediu Simmons.