A vida de Dug, derivado de Up- altas aventuras, ganha novo trailer

A Disney divulgou, na quinta-feira (26/08), mais um trailer de A vida de Dug, série derivada da animação Up - altas aventuras, sucesso nos cinemas. A prévia chega propositalmente no mesmo dia em que é celebrado o Dia do Cachorro, já que o protagonista é o cachorro carismático do filme original. A estreia está marcada para 1º de setembro, na Disney+.

Fofo e divertido, o trailer mostra Dug tentando se adaptar às regras do seu rabugento mestre, Carl. O vídeo já antecipa que a série de cinco curtas vai ter bastante humor e dúvidas gramaticais do cachorro que consegue verbalizar seus pensamentos por um aparelho preso ao seu pescoço.

Escritos e dirigidos por Bob Peterson, o spin-off foi anunciado ano passado. A ideia é mostrar o cachorrinho em novas situações, fora do cenário do Paraíso das Cachoeiras, onde se passa Up, do qual Peterson também se encarregou de escrever o roteiro.

Confira o último trailer de A vida de Dug: