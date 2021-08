Ex-ator mirim Matthew Mindler é encontrado morto após dias desaparecido

VO Victória Olímpio

(crédito: Jamie Mccarthy/Getty Images via AFP e Millersville University/Instagram/Reprodução)

Matthew Mindler, ex-ator mirim conhecido pelo filme O idiota do meu irmão, em que contracenou com o ator Paul Rudd, foi encontrado morto próximo à Universidade de Millersville, na Pensilvânia, onde cursava o primeiro ano de estudos.

O artista, de 19 anos, estava desaparecido desde terça-feira (24/8) e havia sido visto pela última vez em imagens de câmera de segurança do campus. De acordo com informações da universidade, ele foi encontrado neste sábado (28/8), mas a causa da morte não foi confirmada.

"É com o coração pesaroso que informo a vocês sobre a morte de Matthew Mindler, de 19 anos, de Hellertown, Pensilvânia, aluno do primeiro ano da Universidade Millersville. Nossos pensamentos de conforto e paz estão com os amigos e familiares durante este momento difícil", lamentou Daniel Wubah, presidente da universidade.

Matthew não voltava ao dormitório e não retornava as ligações da família desde terça, mas apenas na quinta-feira (26/8) as buscas pela polícia começaram a ser feitas. Em nota, a universidade falou sobre segurança: "Não há ameaça à segurança pública para a comunidade universitária. O Lancaster County Coroner's Office está investigando ativamente".

Além da comédia O idiota do meu irmão, em que aos 10 anos interpretou River, filho de Rudd na trama, o artista participou de filmes como Solo, de 2015 e Chad: An American Boy, de 2016.