Selena Gomez canta novamente em espanhol, em novo single

CB Correio Braziliense

Selena Gomez em trecho do clipe ‘999’ - (crédito: Youtube/ Reprodução)

Ao explorar novos rumos em sua carreira, Selena Gomez continua no ritmo da cultura latina. Lançado na última quinta-feira (26/8), 999 é o mais novo single da artista, canção criada em parceria com cantor Camilo. Com letras no idioma castelhano, a cantora de origem mexicana continua a explorar suas raízes latinas por meio deste trabalho.

O novo hit da Selena também gerou um videoclipe, onde os artistas aparecem em diversos ambientes bucólicos. Insinuando um romance, a cantora troca diversas declarações de amor com o músico colombiano em meio a cenários que vão mudando de cor. Emoção e paixão que Selena Gomez busca transmitir a todos os seus fãs.

O candidato a hit 999 é o sucessor do EP Revelación, primeiro trabalho inteiramente em espanhol gravado pela cantora. Lançado em março deste ano, o trabalho gerou hits como Baila comigo e De uma vez. Não há informações se Selena Gomez planeja lançar um novo álbum ou EP.

Confira o clipe: