Integrantes do site Raio Laser lançam livros

CB Correio Braziliense

Capa do livro 'Lendas inventadas', de Raimundo Lima Neto - (crédito: Editora MMarte)

Ciro Inácio Marcondes e Raimundo Lima Neto, integrantes da equipe do site Raio Laser, uma das principais referências da internet brasileira quando o assunto é crítica e análise de histórias em quadrinhos, participam do lançamento de seus respectivos primeiros livros, entre 14h e 19h, na loja de discos Marcondes & Co., neste sábado (4/9).

O livro de Ciro, ZIP, é um compilado de 70 dos textos que ele publicou na coluna ZIP, Quadrinhos e Cultura Pop. Com seis partes divididas ao longo de 352 páginas, o livro aborda filmes, jogos de videogame, séries e histórias em quadrinhos,das mais distintas, de diversas nacionalidades e tradições, passando por obras emblemáticas, novidades ou obscuridades.

Lima Neto, por sua vez, estreia no mundo do livro com Lendas inventadas, uma história em quadrinhos escrita e ilustrada por ele que imagina um folclore originado nas cidades que circundam a capital brasileira. Com distribuição da editora MMarte, a obra apresenta lendas novas, parte delas criadas pelo autor, outra parte inspirada em investigações e pesquisas em cidades como Taguatinga, Ceilândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Guará, São Sebastião, Santa Maria, Samambaia e Recanto das Emas.

O lançamento dos livros tem acesso livre e a sessão de autógrafos será feita na área externa (virada para a quadra residencial) da loja Marcondes & Co. Durante o evento, serão mantidos os cuidados necessários em tempos de pandemia, como distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras. Álcool-gel estará disponível para limpeza de mãos.

Lançamento dos livros ZIP e Lendas inventadas

Dia 4 de setembro, entre 14h e 19h, na loja de discos Marcondes & Co. Gratuito.