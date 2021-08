Escritora lança romance com personagens agêneros com leitura on-line

CB Correio Braziliense

Estreou, na segunda-feira (23/08), a novela O cheiro do jasmim e a libélula, da jornalista Ana Vilela. A escritora vai publicar um dos 20 capítulos da história por semana, no seu canal no YouTube.

A obra chama atenção pelo fato dos personagens não terem gênero. Não à toa, Vilela decidiu publicar o livro de maneira diferente: leitura capítulo a capítulo, que irão ao ar toda segunda-feira, às 21h. Todos os episódios ficarão à disposição dos leitores-espectadores, que poderão assistir aos capítulos a qualquer momento.

“O cheiro do jasmim é sobre autoconhecimento, auto descobertas, crescimento e cura... e, exatamente por isso, decidi ler ao invés de publicar. Ele me veio depois de muitos anos sem escrever nada de Literatura. Pensei mesmo que nunca mais escreveria”, conta a escritora, em nota.

Em 2017, Ana lançou o livro de contos Histórias atormentadas, mas, segundo ela, o livro lançado esta semana é bem diferente do anterior, que é cheio de dores e pesares.

“É um livro denso e demasiadamente na caixinha, apesar de também trazer esperança. Mas as páginas que nasceram em 2020 são completamente diferentes. É uma grande metáfora literária. Não consigo ver de outra forma. Também tem mistério, que só é elucidado ao final, e os capítulos curtos dão muito dinamismo”, detalha a jornalista, que escreveu O cheiro do jasmim e a libélula no auge da pandemia, ano passado.