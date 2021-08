Mc Andynho Ramos lança single com Riketa e DJ Kiiel no Beat

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

O famoso #TBT, hashtag bombada nas redes que significa Throwback Thursday, foi a inspiração do novo single assinado por Mc Andynho Ramos, Riketa e DJ Kiiel no Beat. Me deu calor já chegou às plataformas de streaming.



Na batida do forró eletrônico com influências do funk, a música narra a história de um antigo casal que se reencontra na rua e reacende a chama entre os dois.

Mc Andynho Ramos ficou conhecido pelo sucesso Analisa e senta, que já bate quase três milhões de plays no Spotify. O Mc acumula também parcerias musicais como JS O Mão de Ouro, Mc Danny e FP do Trem Bala.