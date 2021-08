Rodolffo conta que recebeu conselho para não ser vencedor no 'BBB21'

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Rodolffo fez uma revelação curiosa sobre a participação no Big Brother Brasil (BBB21) que surpreendeu os fãs. Em entrevista ao podcast Universo sertanejo, o cantor contou que recebeu conselho do próprio empresário de que não deveria ganhar o reality show.

"O Rodrigo Byça disse assim: 'Você entra, faz bonito mas não é para ganhar aquele programa', e eu respondi: 'Mas como assim? Vou entrar para ganhar'", relembrou Rodolffo. O artista, da dupla com Israel, contou que entrou apenas para divulgar a carreira musical.

Rodolffo falou também que não saberia lidar com a fama de sair milionário da casa: "Eu acredito que me incomodaria de certa forma. Aqui fora é vida real e eu era louco para fazer Israel e Rodolffo acontecer". Ele foi o nono eliminado do programa.

Apesar de não ganhar o reality, Rodolffo conquistou o lugar da música mais tocada do primeiro semestre de 2021 no Brasil em streaming. A faixa Batom de cereja, lançada com o parceiro, Israel, também conquistou espaço em outras plataformas pela coreografia.