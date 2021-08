Rodrigo e Felipe Simas irão interpretar Chitãozinho & Xororó em série

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Irmãos na vida real, Rodrigo e Felipe Simas irão interpretar a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó na nova série do Globoplay. Segundo informação da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a produção foi intitulada como As aventuras de José e Durval.

O projeto se inspira na carreira de uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil, fazendo referência aos verdadeiros nomes dos artistas. Rodrigo interpretará José (Chitão) e Felipe, Durval (Xororó), também irmãos.

Além dos atores principais definidos, a produção já definiu Hugo Prata como o responsável pela direção do projeto. A coprodução do Globoplay será com a O2 Filmes.