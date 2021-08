Scarlet Johansson e Chris Evans irão estrelar novo filme da Apple

CB Correio Braziliense

Scarlet Johansson esteve em produções do universo Vingadores - (crédito: Reprodução/Getty Images)

Depois de dividirem as câmeras no universo dos Vingadores, Scarlet Johansson e Chris Evans vão voltar a contracenar. Desta vez os atores da Marvel vão estrelar o filme Ghosted, a mais nova produção da plataforma de streaming Apple +. No último domingo (29/8), o site Deadline informou que o estúdio está fechando um acordo para ter Scarlet e Chris como protagonistas de seu novo filme.

Sem data de estreia definida, o longa contará com o retorno de Scarlet e Chris, que voltam a trabalhar juntos após Vingadores: ultimato. Os atores trabalharam nos filmes da franquia dos Avengers, bem como em outras produções da Marvel Studios (Capitão América: soldado invernal e Capitão América: guerra civil).

Descrito pela plataforma de streaming como ‘uma aventura de ação romântica’, o longa é dirigido por Dexter Fletcher, responsável pelos musicais Rocketman e Bohemian rapsody e conta com os roteiros de Paul Wernick e Rhett Reeze, os mesmos escritores de Deadpool e Zombieland.

Com produção pela Skydance Media e distribuição pela Apple + esse é o primeiro trabalho da Scarlet Johansson pelo serviço de streaming, assim como o primeiro acordo fechado pela atriz após o processo movido contra a Disney pelo lançamento simultâneo de Viúva negra nos cinemas e na plataforma Disney +. Ainda não há data para o início das filmagens.