Ex-BBB João Luiz rebate publicação racista do presidente da Fundação Palmares

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

João Luiz, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21), se pronunciou na tarde desta terça-feira (31/8) via redes sociais após Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, compartilhar uma foto dele com texto de cunho racista, falando sobre negros vitimistas.

"Cabelo demais, cérebro de menos. Não importa o que você tem do couro cabeludo para fora, o que importa é o que você tem dentro da cabeça. Infelizmente, os negros vitimistas acham que conseguem dominar o mundo apenas com seu cabelo black power e uma camiseta com estampa do Malcom X ou Angela Davis. Mas para conquistas os tais espaços ocupados majoritariamente por 'brancos privilegiados', vocês precisam de muito mais que isso", dizia publicação de Sérgio.



No Twitter, João desabafou repostando a foto usada pelo presidente: "Bom, quisera eu nunca mais falar disso, mas vamos lá. Ontem o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, repostou no seu feed uma publicação com o título 'Cabelo demais, cérebro de menos', onde utilizam minha foto. O mesmo Sérgio Camargo acusado de assédio moral e que todos os dias presta um desserviço a população na frente da Fundação Palmares".

O mesmo Sérgio Camargo acusado de assédio moral e que todos os dias presta um desserviço a população na frente da Fundação Palmares.



Olha Sérgio, infelizmente você não percebe e nem acredita que o racismo no Brasil é um problema e prefere cada vez mais exalar ódio e mais ódio + — João Luiz ?????‍???????? (@joaoluizpedrosa) August 31, 2021

"Olha, Sérgio, infelizmente você não percebe e nem acredita que o racismo no Brasil é um problema e prefere cada vez mais exalar ódio e mais ódio e utiliza principalmente de seu cargo e seu poder para isso. E digo mais Sérgio, nós não vamos parar", continuou João.

Por fim, o professor de geografia deu um último recado a Sérgio: "O seu discurso pode ter muitos apoiadores que assim como você respiram intolerância. Mas nossa força de pensar um país da esperança é muito maior. No mais, fique aí ao lado de sua corja e durma com sua insignificância".