‘O Bando’ lança projeto musical inédito em três episódios nesta terça

Primeiro episódio estará disponível nesta terça, no canal oficial da banda - (crédito: Gustavo Carvalho/O Bando/Divulgação)

A banda brasiliense O Bando lança, nesta terça-feira (31/8), o projeto audiovisual Ar. Primeiro de três lançamentos previstos, o trabalho contará com mais dois episódios, batizados de Terra e Água.

Com produção de Maria Isabel Leão e Daniel Feitosa Barbosa, o grupo apresentará covers que serviram de inspiração para a formação musical do conjunto, além da nova versão da música Santinho. Trata-se de uma canção autoral apresentada no primeiro DVD ao vivo da banda, intitulado Ao vivo do cerrado.

Além de revisitar canções que moldaram a identidade musical do conjunto, o projeto teve como cenário as dependências do Balancéu, um gigantesco balanço localizado no Lago Oeste. Constituído por uma das mais belas paisagens do Distrito Federal, o ambiente traz ainda mais esplendor e vivacidade para o musical.

Misto de pop, rock, reggae e MPB, a banda já conta com 12 anos de carreira. Formada por Diogo Villar, Denise Marques, Dido Mariano, Jota Magalhães e Jorge Passos, O bando já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Projota, Criolo e Banda do Mar. O novo trabalho do grupo será disponibilizado a partir das 20h, no canal oficial do YouTube (O Bando oficial).