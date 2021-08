Erasmo Carlos é internado com covid-19 no Rio de Janeiro

CB Correio Braziliense

Internação foi comunicada por meio de post publicado no Instagram do cantor -

O cantor Erasmo Carlos, diagnosticado desde a última semana com covid-19, precisou ser hospitalizado nesta terça-feira (31/8) para tratar da doença. A informação foi divulgada no perfil do Instagram do músico. No texto, foi divulgado que o músico já “estava em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença”, dizia o comunicado.

O cantor revelou na última quinta-feira (26/8) que havia se contaminado com a doença, mas estava bem e se recuperando em casa. "Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por COVID-19. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo!", diz o post.

A informação sobre a internação foi postada no Instagram do cantor nesta terça-feira (31/8).

Em entrevista à colunista Fabiana Oliveira, do jornal O Dia, Leonardo Esteves, filho do cantor, informou que Erasmo estava reagindo bem ao tratamento e o progresso de melhora estava dentro do esperado. Leonardo informou também que a internação foi um pedido médico para controlar a situação “que está ótima até o momento”, disse ele.

Verificado

Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por COVID-19. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo!