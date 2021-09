The masked singer: Marrone diz que pensou que amizade com jurados o ajudaria

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Divulgação)

O cantor Marrone (da dupla com Bruno), quarto eliminado do The masked singer Brasil, contou sobre a experiência em participar do reality show e afirmou que pensou que teria uma nova chance após ser reconhecido pelos jurados, os amigos Eduardo Sterblitch e Simone.

Durante entrevista ao Bate-papo The masked singer Brasil, o sertanejo falou também que gostou da experiência em participar do programa e que nunca imaginou viver uma experiência dessa durante carreira. Marrone estava fantasiado de Boi-bumbá e se apresentou com as músicas Evidências, de Chitãozinho & Xororó, e Borbulhas de amor, do Fagner.

Essa é a primeira vez que os jurados acertam o personagem mascarado. "A sem vergonha da Simone acertou. A gente fica emocionado com a situação de alguém estar reconhecendo a gente, como a Simone me reconheceu. Assim, por ela ter me reconhecido, pensei que ela fosse deixar eu ficar. Ela vai me dar uma chance. Também Edu [Sterblitch], que é meu amigo, sabe? [Pensei:] esses dois sem-vergonha vão me deixar ficar no programa. Simone realmente a gente é amiga", afirmou.

Camilla de Lucas, a apresentadora do programa na internet, tentou amenizar a situação: "Eu acredito que ela deve ter ficado naquela 'eu acho que é o Marrone', mas ainda, sim, não deve ter certeza. Eu cheguei perto da fantasia e é difícil [de saber]". O cantor falou ainda sobre Simone: "No momento que ela começou a falar e dar dica sobre a minha pessoa, eu sabia que ela ia acertar. Ela foi a detetive".

Experiência

Marrone contou sobre quando recebeu o convite e afirmou que precisou de um trabalho especial para ensaiar as canções: "O pessoal me convidou, né, para participar desse programa grandioso, maravilhoso. Então, assim, eu já vivi algumas situações, climas diferentes na minha carreira, mas acho que essa foi uma situação única que eu passei nesse programa bacana, maravilhoso".

"Essa coisa totalmente diferente, né, porque já fiz várias coisas diferentes profissionalmente, mas nunca ia imaginar que eu fosse participar de uma coisa diferente do que eu faço. Na verdade, eu faço segunda voz, não faço a primeira. Então, inverteu totalmente a situação de eu fui para estúdio e gravar fazendo primeira voz. Essas músicas que eu cantei eu amo todas elas... Então, fiz de coração mesmo. Cantei com a maior emoção porque eu ouço essas músicas desde que nasci e amo os artistas demais", finalizou.