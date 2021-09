MC Poze do Rodo lança, nesta quarta, single "Eu fiz o jogo virar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Depois de estrear no trap funk com o hit Vida louca, o cantor MC Poze do Rodo volta a cantar sobre as próprias vivências no Rio de Janeiro. O cantor lança, nesta quarta-feira (1/9), em todas as plataformas digitais, o single Eu fiz o jogo virar.

A música narra as atuais conquistas do artista, que veio da favela e conta sobre a realidade. No clipe, Poze atua e joga futebol ao lado de artistas como Jonathan Azevedo, L7NNON, Orochi, MC Maneirinho, Negão da BL, MC Estudante, DJ Rogerinho do Querô e muitos outros.

Sobre a gravação, o artista comenta: “Esse foi o clipe mais brabo que eu já fiz. Gravei fazendo a segunda coisa que eu mais amo fazer nas horas vagas: jogar meu futebolzinho. Tô feliz, vivendo meu melhor momento e, por isso, quis chamar só quem torce junto pelo sucesso um do outro”.