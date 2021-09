Rodrigo Sant'Anna protagoniza primeira sitcom multicâmera brasileira da Netflix

VO Victória Olímpio

(crédito: Vitor Novaes/Netflix)

Se conviver 24 horas com toda a família já não está sendo fácil, imagina se a pandemia te jogasse mais este desafio: sua sogra dentro da sua casa, de mala e cuia. A Netflix anunciou a primeira sitcom multicâmera brasileira, A sogra que te pariu, prometendo mostrar momentos hilários da quarentena de uma família que vira do avesso com a chegada da sogra.

A produção é criada e estrelada por Rodrigo Sant'Anna. Com gravações já iniciadas, A sogra que te pariu tem direção de Alex Cabral. A estreia da sitcom está prevista para o próximo ano, na plataforma de streaming.

Rodrigo falou sobre a inspiração para criação da obra: "Eu sempre me inspiro em minhas experiências pessoais para a ficção. Essa sogra é a personificação da minha mãe e da minha avó, que vieram passar a quarentena comigo e com meu marido. Então, de repente, passamos a viver exatamente a invasão de privacidade que A sogra que te pariu retrata - e a rir disso!".

Assim como na ficção, minha família é de pessoas pretas do subúrbio. E essa história é do Brasil inteiro, de qualquer pessoa que, com a família toda em casa ou não, vai se identificar e se divertir com situações que só uma sogra poderia proporcionar", finalizou.

Sinopse

Quando a pandemia começa, Dona Isadir (Rodrigo Sant’Anna) não pensa duas vezes antes de alugar seu apartamento no Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para ficar mais perto da família. A decisão de se mudar para a mansão do filho, Carlos (Rafael Zulu), na Barra da Tijuca, é tomada de forma unilateral e sem aviso prévio, para desespero da nora Alice (Lidi Lisboa).

'A sogra que te pariu' (foto: Vitor Novaes/Netflix)

Os netos Jonas (Pedro Ottoni) e Márcia (Bárbara Sut) ficam no meio do fogo cruzado, enquanto Marinez (Daniela Fontan), que trabalha há anos na casa, assiste à guerra de camarote. Isso para não falar das festinhas e churrascos em que aparecem Fátima (Solange Teixeira) e Cezinha (Ney Lima).