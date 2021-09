CB Correio Braziliense

(crédito: Filme Inabitáveis/ direção: Anderson Bardot)

O Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+ realiza sua 6 ª edição em 2021, entre esta quinta-feira (2/08) e 8 de setembro, em formato on-line e gratuito. Serão 20 filmes de 16 países diferentes selecionados para dar visibilidade e promover a pauta LGBTQIA+ no cinema. A programação estará disponível na plataforma Sesc Digital e todos os filmes terão legendas em português.

A programação deste ano inclui 11 longas e 9 curtas, em diversos idiomas. A luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, a descoberta da própria identidade, a homofobia e a transfobia, o amor na população idosa e a luta contra os convencionalismos sociais e culturais são alguns dos temas trazidos pela seleção de filmes deste ano.

Além dos filmes, no dia 8 de setembro às 19h, no canal do Festival Curta Brasília, haverá um encontro on-line ao vivo com representantes dos curtas brasileiros Os últimos românticos do mundo, Inabitáveis e Marie.

O festival é coordenado pelas embaixadas da Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e Suécia e produzido pelas embaixadas da Alemanha, Austrália, Áustria, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, Países Baixos e Suíça assim como pelo British Council e pelo Wallonie–Bruxelles International no Brasil, Delegação da União Europeia no Brasil e do Sesc São Paulo.

Todos os títulos e as sinopses dos filmes que serão apresentados no festival podem ser conferidos no na plataforma do Sesc Digital.

Festival Internacional de Cinema LGBTI+

2 a 8 de setembro, pela plataforma do Sesc Digital. Gratuito