Visando diversidade, Festival ConexCine será realizado nesta terça (31/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: ConexãoAfro/A Pilastra/Divulgação)

A pluralidade e a diversidade serão exaltadas na noite da próxima terça-feira (31/8). O projeto ConexãoAfro e a casa de cultura A Pilastra realizam o 1º Festival ConexCine. O evento terá a exibição de cinco curta-metragens e um longa, todos levando como tema principal as discussões sobre diversidade. A primeira edição do ConexCine começa às 18h, no Cine Drive-in. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site da Sympla, mas a entrada é mediante a doação de um pacote de absorvente por pessoa.

Os títulos que serão apresentados são de todas as partes do Brasil. Os trabalhos foram escolhidos mediante chamada-relâmpago e curadoria realizadas pelo ConexãoAfro e pela Pilastra visando histórias que celebrassem a diversidade. Entre os curtas estão Uma noite sem lua, 2020 (SP); Lamento de força travesti, 2021 (PE); Oriki para perder o medo do mar, 2021 (CE); Inabitáveis, 2020 (ES); e Deyse Ex Machina, 2021 (DF). O longa apresentado será Alice Júnior, premiado no Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro.

A opção pelos filmes não é apenas pela forma como tratam os temas de diversidade. O ConexCine também visa dar oportunidade a produtores do cinema independente. Afinal assim como todos os segmentos da sociedade o cinema recebeu um duro golpe financeiro com a pandemia. A pandemia também motivou a escolha do Drive-in. A organização escolheu o lugar por questões de segurança sanitária, já que o espaço permite o distanciamento social.