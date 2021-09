CB Correio Braziliense

A Cia Nós no Bambu apresenta, nesta sexta-feira (3/9), o processo de criação e montagem da obra O vazio é cheio de coisa. A apresentação, que ocorrerá às 15h, será transmitida via YouTube e fará parte do projeto Plataforma Cena do Sesc, que surgiu como forma de apoiar os artistas que não puderam participar do Palco Giratório 2020 devido à pandemia.

Intitulado Por dentro do vazio, o vídeo que será apresentado na transmissão é uma produção inédita, em formato de documentário de 30 minutos de duração. Nele, o público verá cenas do espetáculo e depoimentos dos criadores da obra. Ao longo do evento, também será realizado um debate sobre o processo artístico com a equipe responsável pela criação.

O Plataforma Cena é um espaço de convergência do pensamento e da memória das artes cênicas produzidas ao redor do Brasil. A iniciativa ocorre em formato digital devido ao fechamento temporário de teatros e espaços culturais no último ano.

Serviço



Projeto Plataforma Cena

Via canal do Sesc Brasil no YouTube. 3 de setembro, às 15h