Remix de 'Chromatica' traz parceria de Pabllo Vittar com Lady Gaga

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @pabllovittar/ Reprodução)

É com ritmos brasileiros que Pabllo Vittar encontra Lady Gaga na versão remix do álbum Dawn of Chromatica: The Remix Album. A parceria fez Vittar levar as referências brasileiras para a faixa Fun tonight e o disco está disponível em todas as plataformas de streaming.



Chromatica foi o sexto álbum de estúdio de Lady Gaga. Lançado originalmente em 2020, contou com a participação de nomes como Elton John, Ariana Grande e os sul-coreanos do Blackpink. Para a versão remix que acaba de desembarcar no streaming, Gaga convidou, além de Vittar, artistas como Rina Sawayama, Charli XCX e Arca. No novo projeto de remixes, entraram todas as faixas conhecidas do disco, com exceção dos interlúdios Chromatica I, II e III. Todas as músicas foram repaginadas em formato remixe.



A parceria com Pabllo Vittar começou a ser desenhada quando o diretor artístico de Lady Gaga, Nicola Formichetti, passou a seguir a brasileira no Instagram. Após pedir informações sobre artistas que poderiam colaborar com Gaga no remix de Chromatica, o diretor acabou por convidar a própria Vittar. Em agosto, os rumores de colaboração ficaram mais fortes após um NFT de Vittar aparecer no Instagram de Formichetti.



No material de divulgação da parceria, Vittar conta que trabalhar com Gaga foi a realização de um sonho. “Demais poder estar ao lado de uma das principais artistas pops da atualidade como a Lady Gaga, e em projeto que é um marco para música mundial. Me sinto muito feliz e privilegiada de fazer parte de tudo isto”, diz a artista.