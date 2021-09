Whindersson Nunes brinca e mostra bunda para tomar vacina contra covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Redes sociais)

Sem deixar o humor de lado, Whindersson Nunes tomou, nesta sexta-feira (3/9), a segunda dose do vacina contra a covid-19. O humorista compartilhou em suas redes sociais um vídeo do momento de aplicação do imunizante por uma profissional da saúde.

Quando a enfermeira se aproxima do carro parado no drive-thru, Whindersson tenta abaixar as calças insinuando que a aplicação aconteceria nos glúteos. Em meio às risadas, ela repreende e diz que a vacina será no braço.

O humorista se desculpou e justificou o ato: "Perdão. Vi a notícia de Joinville e pensei que aqui fosse assim".

Isso acontece porque, nesta semana, uma série de fotos de moradores de Joinville, município localizado no Norte de Santa Catarina, recebendo a vacina no músculo do ventroglúteo, próximo ao glúteo, viralizaram na web. O protocolo chamou atenção dos internautas.

Na legenda do vídeo, Whindersson ainda deixou um recado sobre a importância da segunda dose: “não esqueça”.