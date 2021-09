Kiss: Gene Simmons é o 2º da banda a testar positivo em uma semana

Td Talita de Souza

(crédito: Kiss/Divulgação)

Cinco dias após anunciar que o vocalista Paul Stanley estava infectado por covid-19, a banda Kiss vem a público mais uma vez informar aos fãs que o baixista Gene Simmons também testou positivo para a doença. De acordo com o anúncio, o artista tem sintomas leves.

A segunda infecção acendeu o sinal de alerta na equipe da banda, que decidiu adiar as próximas quatro apresentações da turnê. "A banda e a equipe vão ficar em casa e se isolar pelos próximos 10 dias, e médicos indicam que a turnê deve poder voltar em 9 de setembro", diz o comunicado.

A banda está na estrada com a turnê Kiss - End of the road (fim da estrada) e tem feito shows em diversos estados dos Estados Unidos. A intenção é revelar novas datas para os quatro shows adiados em breve. O grupo também informou que todos os integrantes estão vacinados.