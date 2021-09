Inspirado na Disney, vestido de noiva de Viviane Araújo custa R$ 50 mil

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Quem/Foto: Thiago Estevez)

Nesta última sexta-feira (03/09), Viviane Araújo se casou com Guilherme Militão, em uma cerimônia luxuosa ocorrida em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O casal já havia oficializado a união no civil em maio, mas ontem realizaram uma cerimônia tradicional, seguida de uma festa para 300 convidados.

Vivi escolheu um vestido de noiva assinado pelo estilista Lucas Anderi, de sua coleção que é inspirada nas princesas da Disney. A peça, avaliada em R$50 mil, foi feita de renda em forma de folhas, bordado em canutilho e cristais, apropriando-se da gola alta e decote profundo com transparência.

O look escolhido por Viviane era justo na parte de cima e contava com um volume na saia, além de um laçarote na parte de trás. Completando o visual, a famosa optou por pentear o cabelo com um coque alto, utilizando uma coroa brilhante, além do tradicional véu. A maquiagem foi produzida por Junior Mendes, conhecido das famosas.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Nesta última semana, ela comentou sobre a expectativa para a união com o empresário. Nas redes sociais, a famosa posou de biquíni e disse que perdeu quase 4 Kg. Na imagem, a artista contou aos fãs que decidiu cuidar ainda mais do corpo para se preparar.

"Boa noite meus amores! Gente, tá chegando o grande dia e graças a maravilhosa da Vanessa Rangeli eu consegui perder quase 4kg para ficar do jeito que eu queria no meu vestido de noiva. Vocês sabem que eu gosto de estar sempre em forma e a Van sempre me salva. E claro que dessa vez não seria diferente né?", escreveu Araújo.