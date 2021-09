Luan Santana fala com fãs sobre status de relacionamento: 'Estou namorando'

VO Victória Olímpio

(crédito: Luan Santana/Instagram/Reprodução)

O cantor sertanejo Luan Santana surpreendeu os fãs ao anunciar que está em um relacionamento sério. A novidade veio à tona enquanto ele desembarcava de uma van ao chegar ao Rio de Janeiro. Recebido por fãs, uma admiradora questionou come ele estava: "Como você está? Novidades?". Em resposta, ele falou sobre o status: "Estou namorando".

No entanto, o artista não deu muitos detalhes de com quem está se relacionando e nem sobre há quanto tempo. Após vídeo compartilhado pelo fã-clube de Luan, os seguidores apontaram a modelo Izabela Cunha como nova namorada, já que os dois foram flagrados há um tempo juntos.

No mês passado, Luan participou de live em comemoração ao aniversário da paraibana Juliette Freire, vencedora do BBB21, e falou sobre um possível relacionamento. "Mandaram perguntar várias coisas. Mas eu não vou fazer isso com você. Eu sou uma pessoa muito boa. Você está ficando com alguém?", perguntou Juliette. "É verdade, sim", disse o cantor. Quando questionado sobre o nome, Luan mudou de assunto.