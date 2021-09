Jean Paul Belmondo caminhou pelos tetos de Brasília nos anos 1960

NM Nahima Maciel

(crédito: Cinemateca Brasileira/Divulgação)

Uma das cenas clássicas de O homem do Rio, do diretor Philippe de Brocca, mostra Jean Paul Belmondo, que morreu nesta segunda-feira (6/9), em Paris, aos 88 anos, andando sobre uma viga de um prédio em construção na Esplanada dos Ministérios. Depois, Belmondo aparece caminhando pela região central da cidade, ainda em construção naquele 1963, quando o longa foi filmado. São cerca de 20 minutos dedicados às cenas do astro francês da Nouvelle Vague a perambular por uma Brasília ainda em obras.

O filme seria lançado apenas em 1964 e tinha no elenco, além de Belmondo, Françoise Dorléac, a irmã de Catherine Deneuve que morreu precocemente e encantou os cinéfilos em Duas garotas românticas, de Jacques Démy.

O homem do Rio foi inspirado na série de quadrinhos de Tintin e tem um roteiro complicado, que envolve até o roubo de uma estatueta amazônica de valor divino. No filme, Adrien Dufourauet, vivido por Belmondo, viaja á América do Sul para encontrar a noiva que teria sido sequestrada por índios selvagens em busca da estatueta levada ao Museu do Homem de Paris por um arqueólogo. Para encontrar a noiva, o personagem desembarca primeiro no Rio de Janeiro, para depois passar por Brasília e Manaus.

Escrito por Philippe de Broca, Jean-Paul Rappeneau, Ariane Mnouchkine e Daniel Boulanger, o roteiro chegou a ser indicado ao Oscar. Belmondo tinha a fama de não gostar de dublês para as cenas de ação e muito provavelmente ficou bem encantado de poder se equilibrar pelos tetos de palácios e edifícios em construção na capital brasileira. A sequência de fotos foi usada, inclusive, no cartaz do filme. Confira o anúncio do longa no qual Belmondo conta o que veio fazer no Brasil.