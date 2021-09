‘Natura Musical’ anuncia edital para 2021. Inscrições vão até 28 de setembro

CB Correio Braziliense

Inscrições está abertas até o final de setembro - (crédito: Natura Musical/Divulgação)

O Natura Musical, plataforma de cultura da Natura, confirmou abertura de edital para 2021. Na edição deste ano, o programa buscará patrocínio para projetos de artistas, bandas, coletivos e inciativas de fomento à cena musical em todo o país.

Neste ano, o projeto terá seleções específicas para a região Amazônica e para os estados da Bahia, do Rio Grande do Sul e do Pará. As inscrições estarão abertas a partir da próxima quarta-feira (8/09) e os interessados poderão inscrever seus projetos até 28 de setembro.

Desde 2005, o programa tem se tornando um grande incentivador da música nacional, fomentando diversos projetos na área. Em 16 anos de atuação o Natura Musical investiu mais de R$ 170 milhões na cultura por meio do patrocínio de mais de 500 projetos em diversos estados do Brasil.

Em 2020, o edital selecionou 41 projetos em todo o país para gravação de discos, lançamentos de álbuns e promoção de projetos de educação musical, oficinas e conferências em R$ 5,4 milhões investidos. O projeto também conta com parcerias em fundos de fomento à cultura nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pará.

Amaro Freitas, Emicida, Elza Soares e Letrux estão entre os artistas que já foram contemplados pelo edital. Outros detalhes sobre as inscrições e os critérios de seleção não foram divulgados pelo edital.