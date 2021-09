7 de setembro: artistas se manifestam contra e a favor de Bolsonaro

VO Victória Olímpio

(crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

Nesta terça-feira (7/9), em comemoração ao 199º aniversário da Independência do Brasil, manifestações estão sendo realizadas contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nas redes sociais, alguns artistas aproveitaram o momento para se manifestar contra o movimento, enquanto outros declaram apoio ao político.

Vera Holtz, Samantha Schmütz, Milton Nascimento, Bruno Gagliasso e Marcelo Serrado foram alguns dos que se pronunciaram contra Bolsonaro. Já Latino, Regina Duarte e Sérgio Reis demonstraram apoio ao presidente, comemorando as manifestações.

A atriz Vera Holtz compartilhou foto criando um mapa do Brasil com grãos de feijão, fazendo referência à fala de Bolsonaro, que recentemente chamou de 'idiota' quem dizia que precisava comprar feijão. A fala foi dita pelo presidente em discurso no qual ele valorizava a aquisição de fuzis.

