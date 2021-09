Depois de oito dias internado, Erasmo Carlos deixa o hospital

CB Correio Braziliense

(crédito: Guto Costa/Divulgação)

Em postagem nas redes sociais, o cantor e compositor Erasmo Carlos, 80 anos, explicou que vencer a covid-19 não foi fácil. "Gente. eu venci a covid. Não foi mole não, foi difícil. Eu não consegui sozinho não, consegui com ajuda dos meus médicos, com ajuda dos meus familiares, meus amigos, meus colegas", disse. Erasmo Carlos deixou o hospital depois de oito dias internado.

O compositor foi internado após testar positivo para a covid-19 no final de agosto. Na época, ele mesmo postou vídeo no qual contava ter sido infectado mesmo após as duas doses da vacina.

Agora, Erasmo lembrou que foi muito importante ter se vacinado duas vezes e disse que espera a terceira dose. Questão de "bom senso", segundo o músico.