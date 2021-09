Morre, aos 52 anos, o radialista Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

CB Correio Braziliense

Roberto Carlos com o filho Dudu Braga, músico, produtor e radialista - (crédito: Reprodução/InstagramRoberto Carlos)

Morreu, ontem, aos 52 anos, depois de uma luta contra o câncer no peritônio (membrana que envolve o intestino) desde setembro do ano passado, o filho do cantor Roberto Carlos, Dudu Braga, também chamado de Roberto Carlos Segundo. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o boletim médico, o quadro do paciente era irreversível. O produtor não respondeu bem ao tratamento e não resistiu.



Dudu era músico, produtor, jornalista e radialista. Deixa a mulher Valeska, com quem era casado havia 17 anos, e os filhos Laura, com Valeska, e Giovanna, de 22 anos, e Gianpietro, de 17 anos, de outro casamento. Chegou a participar do especial Roberto Carlos Muito Romântico, em 2018.

Ele apresentava, em mais de 49 emissoras de rádio, o programa As canções que você fez para mim, no qual tocava músicas e evocava as histórias dos bastidores da criação de Roberto Carlos: “Ninguém melhor que o filho do Rei para comentar todos os detalhes”, dizia Dudu. Além disso, escrevia para revistas musicais e tocava bateria na banda RC na Veia, na qual celebrava o repertório das canções clássicas compostas pelo pai.



Há três dias, Dudu compartilhou uma foto com a mulher Valeska e a filha Laura: “Minhas paixões, foto de um dia muito especial”. Dudu travou uma longa batalha com o câncer e essa foi a terceira vez que enfrentou a doença. Nas duas vezes anteriores, ele conseguiu superar o câncer no pâncreas.



Na infância, Dudu também teve vida difícil. Nasceu com glaucoma, doença que afeta a visão de maneira irreversível, e foi submetido a sete cirurgias. Mesmo assim, perdeu completamente a visão, aos 23 anos.

Esse é o segundo filho que Roberto Carlos perde. Dudu é um dos quatro filhos de Roberto Carlos, fruto do casamento com Cleonice Rossi, a Nice, que morreu de câncer de mama em 1990. Além de Eduardo, Roberto é pai de Luciana, Raphael e Ana Paula, que morreu em 2011, depois de uma parada cardíaca. Roberto dedicou a ela uma linda canção: “Toda essa vida errada/que eu vivo até agora/começou naquela hora/em que você foi embora/oh, Ana, Ana, Ana/Que saudade de você.”



O velório será realizado apenas com a presença da família e dos amigos mais próximos. Em conta no Instagram, o diretor de núcleo da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, que era amigo de Dudu e da família de Roberto Carlos, escreveu: “Dudu, você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final. Vai deixar saudades. Fica em paz. Meus sentimentos à família e meu querido amigo Roberto Carlos.”