Morre Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, aos 52 anos

A morte do produtor musical Dudu Braga, 52 anos, foi confirmada na tarde desta quarta-feira (8/9), pouco depois da divulgação do boletim médico atualizando seu estado de saúde. O filho do rei Roberto Carlos estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e lutava contra um câncer de peritônio, desde setembro de 2020.

O boletim explicava que a doença dele, localizada em uma membrana que envolve toda a região abdominal, estava em um estágio irreversível e já comunicava que Dudu seguiria internado. Mas não houve tempo para mais cuidados, com a notícia da morte logo em seguida. O produtor musical não respondeu bem aos tratamentos.

Dudu Braga deixa a esposa Valeska, com quem construiu uma relação de 17 anos, e a filha Laura, de cinco anos de idade. A última postagem dele nas redes foi uma homenagem à família. "Minhas paixões! Foto de um dia muito especial!"







Amigo da família e pessoalmente muito próximo ao produtor musical, o diretor de televisão Boninho foi um dos primeiros a lamentar a perda. "Dudu você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final. Vai deixar saudades. Fica em paz", escreveu.