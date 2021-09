CB Correio Braziliense

(crédito: Telmo Ximenes)

É com composições de disco recém-gravado que o duo Pablo Fagundes e Marcus Moraes encerra o Som lá em casa nesta sexta-feira (10/9), às 20h, no canal do projeto no YouTube. Parceiros desde 2012, Fagundes e Moraes gravaram juntos três discos, sendo que o último ainda não foi lançado. O público poderá conhecer algumas das músicas no show desta sexta (10/9).



Violonista multifacetado com trânsito pelo rock, pelo instrumental e até pela música para bebês, Marcus Moraes já participou de bandas como a Passo largo, Marambaia e Consuelo. O músico também tem participação em mais de 16 discos já lançados. Amizade e afinidade musical, segundo o gaitista Pablo Fagundes, é o que uniu a dupla na produção dos três últimos trabalhos em parceria.



O Som lá em casa estreou em 2016 com a intenção de realizar apresentações mais intimistas de artistas da cidade ou convidados de fora. Pelo palco passaram mais de 80 atrações, incluindo nomes internacionais, em um total de 44 edições até 2020, quando as apresentações passaram a ser realizadas on-line por causa da pandemia. A produção tem patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e a cada show é transmitida também uma entrevista com o convidado.



Som Lá em Casa Live

Show com o Duo Pablo Fagundes e Marcus Moraes, nesta sexta-feira (10/9), às 20h

Transmissão online gratuita pelo canal do projeto no Youtube