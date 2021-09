Festival promove oficinas voltadas para o protagonismo das mulheres

CB Correio Braziliense

O Festival Mulher em Cena retorna ao calendário cultural de Brasília. A 4ª edição do evento apresenta espetáculos, oficinas, rodas de conversas e palestras que privilegiam o protagonismo feminino nos campos das artes e dos saberes.

Com datas das apresentações teatrais ainda a serem anunciadas, o festival se antecipa em abrir as vagas para as seis turmas das quatro oficinas, sendo três dirigidas a mulheres, em contexto de baixo IDH e com idade acima de 18 anos, e uma para homens que buscam transpor as barreiras do machismo, do patriarcado e da masculinidade tóxica.

Os encontros são gratuitos e ministrados de maneira remota, via plataforma Google Meet. Cada turma das oficinas tem 15 vagas destinadas a pessoas maiores de 18 anos e a moradoras e moradores das Regiões Administrativas do DF.

Confira as oficinas:

Teatroterapia ministrada por Anasha Gelli e exclusiva para mulheres. A intenção é trabalhar a linguagem teatral numa perspectiva de autoconhecimento e crescimento pessoal. São cinco encontros, às quartas e quintas-feiras, dias 13, 14, 20, 21 e 27/10, das 19h às 22h. Inscrições até 07/10/2021.Inscrições acessando o link.

Expressiva ministrada por Ana Flávia Garcia e exclusiva para mulheres. A oficina tem por base o fortalecimento e empoderamento da pessoa, favorecendo o aprofundamento das relações de afeto, de sensibilidade, aguçando o aspecto feminino do ser através de um processo criativo. 5 encontros às terças e quintas-feiras, dias 05, 07, 12, 14 e 19/10, das 19h às 21h. Inscrições até 30/09/2021, acessando o link.

Roda de Mulheres ministrada por Jirlene Pascoal e exclusiva para mulheres. Espaço criativo para que mulheres se expressem por meio de atividades artísticas, a partir de temas pertinentes ao universo feminino.

Turma 1: 5 encontros às segundas, quartas e quinta-feira, dias 20, 22, 27, 29 e 30/09, das 9h às 12h.

Turma 2: 5 encontros às segundas, quartas e quinta-feira, dias 20, 22, 27, 29 e 30/09, das 13h às 16h.

As inscrições, até 14/09/2021, acessando o link.

Jornada das Masculinidades: para além do Herói ministrada por Rafael Gonçalves, Fernando Pessoa e Vinicioz Bórba. Os encontros terão como temas geradores: machismo, violência de gênero, patriarcado, paternidade, masculinidade hegemônica, diversidade de gênero, infância e álcool e drogas.5 encontros aos domingos, dias: 26/09, 03, 10, 17 e 24/10, das 9h30 às 12h30.Inscrições, até 20/09/2021, acessando o link.

Mais informações sobre as oficinas podem ser solicitadas pelo endereço de e-mail oficinamulheremcena@gmail.com