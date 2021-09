Secec divulgou edital para escolher OSC que fará o festival Viva 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: Sesc/ Divulgação)

Na última terça-feira (31/8), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o edital de chamamento público que vai selecionar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) para realizar o festival Viva 2022. O evento está previsto para ocorrer durante sete dias, no mês de dezembro de 2021.

As inscrições estão abertas até 29 de setembro pelo site da Secec. O festival terá aporte de R$ 2 milhões e tem o objetivo de garantir o acesso às atividades artísticas e culturais em quatro regiões do Distrito Federal.

São Sebastião, Paranoá, Gama e Samambaia são as cidades satélites cotadas para receber a festividade. Com o evento, a previsão é gerar mais de 700 empregos diretos e mais de 2.500 indiretos para o setor da Economia Criativa.

Para participar, a OSC deverá apresentar um plano composto por protocolos de segurança sanitária e enfrentamento à pandemia de covid-19, um programa diversificado e que seja igual para todas as Regiões Administrativas e acessível a pessoas com deficiência e idosos.

O resultado provisório será divulgado no DODF e no site da Secec. Para dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural, por telefone (32256268 ou 991190610) ou por e-mail: sddc@cultura.df.gov.br.