Atrirz Kathryn Prescott é atropelada por caminhão de cimento; estado é grave

JG Jéssica Gotlib

(crédito: Capelight Pictures/Reprodução)

A atriz britânica Kathryn Prescott, 30 anos, foi vítima de um grave acidente em Nova York na última terça-feira (7/9). Segundo uma publicação nas redes sociais da irmã gêmea dela, a também atriz Megan Prescott, Kathryn tentava atravessar uma rodovia quando foi atropelada por um caminhão de cimento. As duas são conhecidas por atuarem juntas como as irmãs Katie e Emily a partir da terceira temporada da série adolescente Skins.

Kathryn passou por diversas cirurgias e tem um bom prognóstico, de acordo com os médicos, mas o estado dela ainda é grave. Tudo se torna ainda mais grave porque Kathryn está sozinha no país. Segundo Megan, a atriz "é incrivelmente sortuda por estar viva" e "escapou de uma paralisia por muito pouco". A publicação, feita na noite dessa quinta-feira (9/9), pede ajuda para que ela possa ter a entrada nos EUA aprovada para acompanhar a irmã.

"Eu preciso estar lá com ela para ajudá-la em literalmente tudo, já que ela não vai poder fazer quase nada por conta própria. Ela vai ficar em reabilitação por um longo tempo e precisar de cuidados 24 horas por dia, mesmo depois de deixar o hospital", explica a mensagem.

O apelo é para que seja concedida uma autorização especial para que ela ou outro familiar possa entrar no país. Isso porque, devido às medidas de contenção da covid-19, estrangeiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, a não ser que comprovem residência no país. O embargo vale para viajantes do Reino Unido, Brasil e outros países listados pelo governo norte-americano.

"Solicitei à Embaixada dos EUA a isenção das restrições atuais que proíbem qualquer cidadão não americano de entrar nos EUA e fui negado hoje cedo e estou devastada. Estou duplamente vacinada, fiz um teste PCR ontem e posso voar a qualquer hora", detalhou.

Confira a mensagem e a tradução

Recebi o telefonema mais aterrorizante da minha vida na terça-feira à noite. Minha irmã gêmea Kathryn foi atingida por um caminhão de cimento enquanto atravessava uma rodovia em Nova York, no dia 7 de setembro.

Após uma complexa cirurgia, alguns dos ferimentos de Kathryn incluem: pélvis quebrada em dois lugares, assim como ambas as pernas, o pé e a mão esquerda. Ela tem uma sorte incrível de estar viva. Escapou por pouco da paralisia. Os médicos esperam que ela se recupere totalmente, mas isso só será possível com o cuidado correto agora mesmo.

Mas Kathryn está sozinha em Nova York, sem membros da família. Preciso de ajuda para chegar a Nova York e apoiar sua recuperação. Terei que ajudá-la até que ela possa começar a andar novamente. Preciso estar lá para assisti-la em literalmente tudo, pois ela será capaz de fazer incrivelmente pouco por si mesma. Ela estará em reabilitação por

muito tempo e precisará de cuidados 24 horas por dia, mesmo depois de deixar o hospital.

Solicitei à Embaixada dos EUA a isenção das restrições (sanitárias) atuais que proíbem qualquer cidadão não americano de entrar nos EUA, mas foi negado hoje cedo e estou devastada.

Estou duplamente vacinada, fiz um teste PCR ontem e posso voar a qualquer hora. Tenho documentos do hospital confirmando a extensão dos ferimentos de Kathryn e estou disposta a fazer qualquer coisa para chegar até ela o mais rápido possível.

Se alguém souber de QUALQUER maneira que eu possa apelar da decisão da Embaixada dos EUA, que rejeitou meu pedido de isenção e proibiu a viagem, por favor, estenda a mão.

POR FAVOR PARTICIPE e POR FAVOR MAQUER OUTRAS PESSOAS

Eu não sei o que fazer. Tenho que conseguir chegar até minha irmã para cuidar dela e, neste momento, não tenho como fazer isso.

Sei que há muita coisa acontecendo no mundo neste momento, mas estou de coração partido que não possa estar com minha irmã gêmea neste momento horrível de sua vida, quando ela precisa desesperadamente de mim — não quero que ela passe por isso sozinha.

Por favor, por favor, se alguém puder ajudar de alguma forma, POR FAVOR, estenda a mão. Por favor, não envie mensagens ou tente contatar Kat agora, mesmo se você precisar desesperadamente dela, por favor, contate a mim, seus administradores ou seu agente. Ela precisa descansar no momento.