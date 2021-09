Casamento às cegas, com Klebber Toledo e Camila Queiroz, estreia em outubro

CB Correio Braziliense

(crédito: Alisson Louback/Netflix)

A versão brasileira do reality show Casamento às cegas, da Netflix, ganhou trailer e data de estreia nesta sexta-feira (10/9). O programa, apresentado pelo casal Klebber Toledo e Camila Queiroz, chega ao streaming nacional em 6 de outubro.

A atração segue a mesma fórmula do americano Love is blind. Homens e mulheres solteiros passam 10 dias conversando sem se ver, por meio de cabines. Eles podem se ouvir, mas não se conhecer pessoalmente. A não ser que um peça o outro em casamento e a resposta seja o esperado "sim". Nesse caso, eles se conhecem e têm um mês para o casamento. É esse tempo que eles têm para ver a rotina de cada um deles, estabelecer laços e serem apresentados à família do parceiro ou parceira.

Vale ressaltar que os 10 episódios de Casamento às cegas não chegam juntos à Netflix. Eles serão liberados nos dias 6, 13 e 30 de outubro.