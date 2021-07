Netflix lança produções brasileiras mensalmente a partir deste mês

CB Correio Braziliense

Brincando com fogo Brasil' é uma das produções da Netflix - (crédito: Nikhol Esteras)

A partir deste mês, a Netflix irá lançar produções brasileiras exclusivas e inéditas todo mês na plataforma. Os conteúdos vão desde séries ficcionais e documentários a filmes e reality shows. Confira o vídeo publicado nas redes sociais com cenas inéditas de cada lançamento:

Além de liberar cenas inéditas de Confissões de uma garota excluída, a Netflix publicou nas redes sociais as primeiras fotos do elenco, que revelam novos integrantes como Júlia Rabello, Stepan Nercessian e Rosane Gofman. Lucca Picon, Gabriel Lima, Marcus Bessa e Caio Cabral também se juntam a Klara Castanho, Julia Gomes, Fernanda Concon e Kiria Malheiros.

A Netflix também apresenta dois novos filmes para o segundo semestre: Amor sem medida, comédia romântica com Leandro Hassum, que dá vida a um homem de baixa estatura apaixonado por uma mulher mais alta, e Diários de intercâmbio, protagonizado por Larissa Manoela e Thati Lopes.

Além disso, imagens exclusivas da aguardada segunda temporada de Sintonia revelam dois novos personagens: Tally, paquera de Doni, vivida por Gabriela Mag; e Levi, da turma da igreja, vivido por Bruno Gadiol. Os três amigos, Doni, Rita e Nando, continuam com suas trajetórias na busca por espaço em meio aos desafios que enfrentam na comunidade periférica de São Paulo, em que vivem.

A plataforma também vai lançar o documentário É o amor: Família Camargo. A produção mostra o cotidiano e a intimidade da família de um dos maiores ícones da música sertaneja Zezé di Camargo, em sua fazenda, enquanto ele e a filha Wanessa Camargo produzem um novo disco.

Na esteira das produções documentais, João de Deus, que conta história do homem conhecido mundialmente por suas cirurgias espirituais e por ter protagonizado o maior escândalo de assédio sexual do Brasil, se soma às já anunciadas Elize Matsunaga: Era uma vez um crime e Emicida: AmarElo - Ao Vivo, íntegra do show do artista no Theatro Municipal de São Paulo.

Para finalizar, o streaming vai lançar dois dois reality shows que conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo e que, agora, ganham suas versões 100% nacionais: Casamento às cegas Brasil, comandado pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo mostra se o amor é mesmo cego numa experiência inacreditável e Brincando com fogo Brasil, com estreia no próximo dia 21, que testa os impulsos e desejos de homens e mulheres em um cenário paradisíaco.