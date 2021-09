'Nada será como antes' ganha releitura de Ney Matogrosso e Linn da Quebrada

CB Correio Braziliense

(crédito: Carolina Viana/Divulgação)

Com uma releitura moderna e urbana, Nada será como antes, canção de Milton Nascimento, recebe as vozes de Ney Matogrosso, Linn da Quebrada e do rapper Edi Rock. A nova produção musical foi feita por Tejo Damasceno, que garantiu uma sonoridade moderna. Nada será como antes foi escolhida como tema da segunda temporada da série Segunda chamada, que estreia nesta sexta (10/9), na Globoplay.

A série mostra os desafios enfrentados pela professora Lúcia (interpretada pela atriz Débora Bloch), durante o seu trabalho na turma de Educação de Jovens e Adultos. Assim como Segunda chamada, o videoclipe da música retrata as dificuldades existentes na Educação de Jovens e Adultos, na periferia de São Paulo.

Em seus versos, Edi Rock fala sobre as novas oportunidades da vida, já Linn, rima sobre a importância de persistir em seus sonhos, mesmo quando parecem estar distantes. Ney Matogrosso ficou com os versos originais da canção que completa 50 anos em 2021. A nova versão da música e seu clipe chegarão ao YouTube ainda este mês.