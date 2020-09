Linn da Quebrada e Jup do Bairro celebram despedida da dupla em live

CB Correio Braziliense

Jup do Bairro e Linn da Quebrada - (crédito: Renné Gabriel, Pono Lopez e Jared Verdi/Divulgação)

Linn da Quebrada e Jup do Bairro decidiram seguir projetos distintos e não estão mais juntas nos palcos. A mudança foi incentivada pelo desejo de ambas em seguirem os próprios rumos e carreiras solos, levando na bagagem anos de parceria. Para celebrar a nova fase, elas realizarão uma live, em 18 de outubro, às 18h. Os ingressos têm um preço fixo de R$ 30 e estão à venda no site ou aplicativo Sympla.



Juntas, as cantoras criaram Pajubá (2017), primeira discoteca de Linn da Quebrada. O álbum traz letras que misturam humor LGBTQIA+ e crítica social. Um ano depois, concedido pela equipe do Correio, a dupla ganhou o Prêmio Saurê pelo longa-metragem Bixa travesty, exibido na Mostra competitiva do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e também escolhido pelo júri popular como melhor longa-metragem.

As duas também apresentam o Transmissão, programa do Canal Brasil no qual entrevistam diversas personalidades. O projeto segue mantido pela dupla.

“Acho que chegou a hora de deixar a Linn, sabe? Foi um relacionamento muito agitado: shows, viagens, horas e horas de gravações e talaricagens. Sinto que agora meu caminho se abre para outras direções e sei que ela vai seguir trilhando muito bem o dela também”, brinca Jup do Bairro em material de divulgação.

A apresentação de despedida estava desenhada para os palcos físicos. No entanto, a necessidade de isolamento em decorrência da pandemia do novo coronavírus fez com que o show ganhasse um novo formato. “A minha mequinha é linda e vai arrasar sozinha agora. E eu também estou vindo com tudo, vocês que se cuidem que esse ano eu estou de quarentena, mas não de férias”, afirmou Linn da Quebrada.

A nova fase de Jup do Bairro é marcada pelo EP Corpo sem juízo, lançado em junho, no qual a cantora concorre a Revelação do ano no Prêmio Multishow 2020.

Serviço

Live Show Linn do Bairro e Jup da Quebrada

Em 18 de outubro, às 18h, no Sympla Streaming. Ingressos: R$ 30.