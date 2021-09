Terror: criança diz que brinca com avô morto e tira foto em que aparece vulto

Td Talita de Souza

(crédito: Redes sociais/Reprodução)

Nesta semana, usuários do Twitter ficaram entretidos em torno de uma história sobrenatural compartilhada em poucos tuítes por Tamiris Carvalho, uma brasileira que mora em Léon, Guanajuato no México. Casada com um mexicano, ela diz que o marido recebeu uma mensagem da prima dele com uma foto tirada pelo filho e pergunta o que o parceiro de Tamires vê.



Na foto, compartilhada por Tamiris, é possível ver três pessoas contra luz, posição que marca a silhueta dos corpos e não o rosto. Uma pessoa era a sobrinha do marido, a outra era a avó da criança e no meio parecia ser um idoso. "Meu marido respondeu: 'Ué, parece o nosso avô, é uma foto dele, né?’ E a prima respondeu que sim, que o filho dela tirou essa foto hoje. Mas o detalhe é: o avô morreu em janeiro", conta Tamires.

Peguei agora heheh

A prima do meu marido estava do lado esquerdo, mas não dá pra vê-la pq ela estava bem atrás da silhueta do avô, que está aí bem no meio da foto hahah Na imagem dá pra ver a mãe dela (à direita), a sobrinha (a criança à esquerda). Não havia mais ninguém em casa. pic.twitter.com/GkVRbEwpxW — Tami Styles (@tami__carvalho) September 7, 2021

A tensão piora quando a prima compartilha que o filho, que tirou a foto, sempre brinca com o avô. Ao tirar a foto, disse para a mãe: "Mira, mamá, aquí está José”, que era o nome do avô. De acordo com Tamiris, não havia mais ninguém na casa.

Apesar de a maioria dos usuários ficar impressionado e com medo da foto, teve gente que não acreditou. “Se tem espírito aí eu não sei, mas a foto ficou bem conceitual”, disse uma conta. "Celulares com câmeras de um zilhão de mega pixels em cada esquina… quando aparece um fantasma: opa, deixa eu tirar a foto com minha tecpix de 1980 aqui…", ironizou outro usuário.

se tem espírito aí eu não sei mas a foto ficou bem conceitual — nini (@CYBERWH0R333) September 7, 2021

Celulares com câmeras de um zilhão de mega pixels em cada esquina.. quando aparece um fantasma: opa, deixa eu tirar a foto com minha tecpix de 1980 aqui.. — Marcel_Antunes (@MarcelAntunes4) September 7, 2021

E aí, qual é a sua aposta? Caso sobrenatural ou pegadinha de internet?

Brasil Horror Story: os casos compartilhados por outros usuários

O episódio compartilhado rendeu mais de 76 mil curtidas no tuíte principal e mais cerca de 26 mil nos outros três. Alguns usuários aproveitaram a deixa e também compartilharam outras fotos e casos sobrenaturais. Acompanhe:

em 2019 meu irmão tirou um selfie com a filha atras era pra ser só um filtro de aguá, mas saiu no fundo isso que parece um rosto pic.twitter.com/MmDxGrCYHB — Metheu essah (@Levixikk) September 8, 2021

Em 2014 eu mudei de cidade para estudar, ai minha mãe vendeu alguns dos meus móveis pra desocupar, sem eu nem saber. Eu mexendo no face vi que a filha do meu padrasto estava vendendo meu armário em um grupo famoso da cidade, fiquei brava tirei print e fui reclamar com minha mãe pic.twitter.com/0S01asEzmx — Lolla lalala lolla (@Ellolla) September 8, 2021

No aniversário da minha prima foi pior. Tiramos uma foto dela na mesa e meu pai no canto percebemos um risco branco em cima dele. O susto veio depois q escurecemos a foto e jogamos um brilho pic.twitter.com/NtB1eRQ6zl — Leo (@leolpsdol) September 8, 2021