Evento on-line promove série de debates sobre o 11 de Setembro de 13 a 16/09

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/ IESB)

Devido ao aniversário de 20 anos do atentado às torres gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos, em 2001, o tema da XVIII Semana Acadêmica do Centro Universitário IESB será “Onze de Setembro vinte anos depois: Consequências globais para o Oriente Médio”. Entre os dias 13 e 16/9, será realizada uma série de palestras online com o objetivo de discutir a temática que continua sendo uma importante pauta no sistema internacional.

O evento é gratuito e será transmitido no canal da instituição no Youtube, com a participação de especialistas convidados. As palestras também fazem parte de uma série de ações em comemoração aos 20 anos do curso de Relações Internacionais na instituição. Segundo o coordenador do curso, Marco Meneses, “a fim de buscar entender como as relações internacionais estão atuando sob as consequências desses fatores, nossa semana abordará discussões com fins de relembrar o que foi o ataque ao World Trade Center, na tentativa de compreender quais foram seus objetivos e analisar as consequências para o mundo, 20 anos após a queda das torres gêmeas, por meio de vários recortes”.

Confira a programação:

13/9, às 19h30:

Tema: Intervenções norte-americanas no Oriente Médio (militares, políticas, jurídicas)

Palestrante: Reginaldo Nasser – Professor Associado PUC(SP)

Mediador: Marco Meneses (Coordenador do Curso de REL IESB)

Tema: Intervenções norte-americanas no Oriente Médio (militares, políticas, jurídicas) Palestrante: Reginaldo Nasser – Professor Associado PUC(SP) Mediador: Marco Meneses (Coordenador do Curso de REL IESB) 14/9, às 9h:

Tema: 20 anos depois: os efeitos do 11/09 para as relações internacionais

Palestrante: Juliano Cortinhas – Professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília – IREL/UnB

Mediador: Rafael Duarte (Professor IESB)

Tema: 20 anos depois: os efeitos do 11/09 para as relações internacionais Palestrante: Juliano Cortinhas – Professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília – IREL/UnB Mediador: Rafael Duarte (Professor IESB) 14/9, às 19h30:

Tema: Mulheres Afegãs e o Talibã de 2021: E agora?

Palestrante: Ana Gabriela – Mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba (egressa do IESB)

Mediadora: Mariana Klemig (Professora IESB)

Tema: Mulheres Afegãs e o Talibã de 2021: E agora? Palestrante: Ana Gabriela – Mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba (egressa do IESB) Mediadora: Mariana Klemig (Professora IESB) 15/9, às 9h:

Tema: De que forma a Gestão Bush estimulou grupos terroristas pelo globo.

Palestrante: Virgílio Arraes – Professor Associado da Universidade de Brasília (UnB)

Mediador: Marco Meneses (Coordenador do Curso de REL IESB)

Tema: De que forma a Gestão Bush estimulou grupos terroristas pelo globo. Palestrante: Virgílio Arraes – Professor Associado da Universidade de Brasília (UnB) Mediador: Marco Meneses (Coordenador do Curso de REL IESB) 15/9, às 19h30:

Tema: História das guerras dos Estados Unidos

Palestrante: Delmo Arguelhes – Pesquisador associado do NEA/INEST/UFF. Coordenador do Grupo de Geopolítica e Governança Oceânica do CEDEPEM.

Mediador: João Paulo Araujo (Professor IESB)

Tema: História das guerras dos Estados Unidos Palestrante: Delmo Arguelhes – Pesquisador associado do NEA/INEST/UFF. Coordenador do Grupo de Geopolítica e Governança Oceânica do CEDEPEM. Mediador: João Paulo Araujo (Professor IESB) 16/9, às 9h:

Tema: Ordem mundial transformada: consequências do 11 de setembro

Palestrante: Danny Zahreddine – Professor da PUC Minas

Mediador: Rafael Duarte (Professor IESB)

Tema: Ordem mundial transformada: consequências do 11 de setembro Palestrante: Danny Zahreddine – Professor da PUC Minas Mediador: Rafael Duarte (Professor IESB) 16/9, às 19h30:

Tema: A definir

Palestrante: Eurico Figueiredo – Professor Titular de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense.

Mediador: Marco Meneses (Coordenador do Curso de REL IESB).

Serviço:

Semana Acadêmica do curso de Relações Internacionais do IESB

Data: 13 a 16/9

Local: Youtube do IESB